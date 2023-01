LIVE Inter-Parma 2-1 | Acerbi firma la rimonta!

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Dopo lo stop in campionato contro il Monza, l’si tuffa nella Coppa Italia. A San Siro, la squadra di Inzaghi - campione in carica...

Gli ottavi di finale di Coppa Italia si aprono con la sfida al San Siro tra l'e il Parma . La squadra di Inzaghi vuole ripartire subito dopo il pareggio beffa in campionato contro il Monza . Per la squadra di Pecchia l'osservato speciale è Gianluigi Buffon che, all'...Allo stadio Meazza, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 trae Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,e Parma si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022 - ... LIVE Inter-Parma 1-1: Dimarco sfiora l'eurogol! | Primapagina | Calciomercato.com INTER-PARMA 0-1 (39' Juric) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-PARMA 69' - Incredibile errore su corner da parte di Dimarco, Vazquez che parte da solo ma viene rimontato ...Parma in vantaggio a sorpresa a San Siro al termine del primo tempo. La squadra di Pecchia gioca con coraggio e solidità, mentre l'Inter ha un possesso palla piuttosto sterile. I gialloblu passano in ...