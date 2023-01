LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Ross Branch vince tra le moto Loeb comanda tra le auto

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00 CAMION – Arrivano i primi risultati dopo 29 km, il ceco Macikcon il crono di 28:16 davanti all’olandese de Baar (28:42) e all’altro ceco Valtr (29:41). Siamo in attesa del leader della classifica Loprais. 11.57– Sebastian(Hunter), salvo sorprese, ha vinto la decimacon il crono di 1:48:32, confermandosi il migliore in questa speciale molto veloce. Alle sue spalle troviamo lo svedese Ekstrom, su Audi, con il tempo di 1:51:36. Per comprendere il terzo posto c’è da attendere altri piloti, visto che il polacco Przygonski è terzo con il tempo di 1:54:46, ma mancano all’appello il qatariano Al-Attiyah e molti altri che però non dovrebbero contrastare il primato di. 11.33 CAMION – Iniziata la ...

Dove vedere2023, streaming gratis e diretta tv Sky, DAZN o Rai Parigi -2023 La2023 non sarà trasmessa in diretta tv e nemmeno in streaming sul territorio italiano. Gli ... LIVE Dakar 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Ross Branch vince tra le moto. Loeb svetta tra le auto L'episodio ha funestato la frazione in arrivo ad Hariadh. L'incidente è avvenuto nel passaggio su una duna da parte di un camion ...