LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Kevin Benavides svetta al traguardo | ma si attende tra le moto Partono le auto

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.07 CAMION – Alle 11.02 italiane inizierà la speciale dei mezzi pesanti, con l’equipaggio guidato dal ceco Ales Loprais a guidare le fila della classifica generale. 10.05 QUAD – Dopo 29 km, il brasiliano Medeiros comanda con il crono di 25:56 a precedere l’argentino Andujar (26:53) e l’altro argentino Moreno Flores (27:00). Alexandre Giroud, leader della classifica generale, non sta rischiando più di tanto: quinto con il tempo di 28:22. 10.03– Inizia ufficialmente la speciale di questa categoria con Sebastian Loeb con la sua Hunter a fare da apripista e a godere di un bonus in termini di tempo. Stesso discorso per Zala ed Ekstrom. Al-Attiyah, leader della classifica, partito ottavo. 10.00– Mentre alcuni piloti, tra cui l’argentino...

