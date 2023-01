LIVE Biathlon | Individuale 20 km Ruhpolding 2023 in DIRETTA | Giacomel si conferma! Quinto con un solo errore Johannes Boe imbattibile!

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.52: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per l’femminile da. Buon pomeriggio! 15.50: Gara da dimenticare per gli altri azzurri: Cappellari (3) è 52mo a 5’30”, Bionaz (5) è 54mo a 5’56”, Braunhofer (4) è 59mo a 6’51”, Fauner (6) è 93mo a 12’10” 15.45: Si inserisce al 26mo posto l’ucraino Nasyko, ottima gara per lui 15.44: Non ci sono inserimenti in zona punti con gli ultimi arrivi 15.41: Buona invece la prova di Perrot che si inserisce al 21mo posto a 3’02” da J. Boe con due errori 15.40: Prova da dimenticare per Fauner che è 72mo a 12’10” con 6 errori 15.38: Kuehn, pettorale 77, si inserisce al 17mo posto 15.34: A completare la top ten ci sono Laegreid, quarto a 42?,a ...

