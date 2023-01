L’Italia vuole la sua rete nazionale La strategia di Urso sulle Tlc

Leggi su formiche

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Non c’è un minuto da perdere. Se davvero la sfida delle sfide per il governo di Giorgia Meloni è la messa a terra del Pnrr, al netto degli obiettivi già raggiunti e degli investimenti già in cantiere, allora non si potrà prescindere da un interventotelecomunicazioni. La digitalizzazione è uno dei cuori pulsanti del piano di resilienza europeo. Senza di essa, verrebbe meno la stessa ragione d’essere del Pnrr. Nell’attesa che l’esecutivo chiarisca come e quando dare vita alla società per launica – fornendo anche un prezzo di massima, via Cdp, per ladi Tim da far confluire nell’infrastruttura a controllo pubblico, frutto della fusione con Open Fiber – il ministro per le Imprese e il made in Italy Adolfoha provato a ricalibrare il tiro. Ascoltato in audizione alla Camera, l’uomo che ha in mano il ...