L’intramontabile importanza delle borse da donna firmate

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Life&People.it Esclusività e desiderabilità; status e investimento. Mille significati racchiusi in un accessorio che continua ad essere tra i più ricercarti e acquistati nel mercato della moda. Il settore degli accessori, in particolare quelloda, è la fonte primaria di fatturato per i marchi di moda. Secondo studi di settore, la spesa dei consumatori globali nella categoria è destinata a crescere da 72 miliardi di dollari nel 2022 a 100 miliardi entro il 2027.di lusso acquistate si dai ricchi, ma anche da coloro che vengono definiti clienti entry-level, consumatori che acquistano un prodotto del brand per la prima volta, trasformando la borsa in un’occasione per instaurare un rapporto duraturo tra marchio e cliente. La centralitàit-bag In ...