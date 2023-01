Ligue 1 | Nantes-Lione termina 0-0 LIVE Psg e Marsiglia in vantaggio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La1 torna in campo per la diciottesima giornata. Ricco menù per il turno infrasettimanale. Questi i risultati delle sfide delle...

Voce Giallo Rossa

Commenta per primo La1 torna in campo per la diciottesima giornata. Ricco menù per il turno infrasettimanale: si parte alle 19 con Brest - Lille, Clermont - Rennes,- Lione, Auxerre - Tolosa e Ajaccio - Reims ...Madrid CALCIO -1 13:00 Lille - Troyes 15:00 Angers - Clermont 15:00 Montpellier -15:00 Reims - Nizza 15:00 Toulouse - Brest 17:05 Monaco - Ajaccio 20:45 Rennes - PSG CALCIO - ... Ligue 1 - Beffato il Rennes nel finale. Lione fermato dal Nantes. In corso le restanti gare delle 21:00 Mario Lemina se dirige vers Wolverhampton, qui pourrait débourser 10 millions d'euros pour l'international gabonais. L'OGC Nice aimerait de son côté recruter Rayan Aït-Nouri, qui évolue avec le club a ...FC Nantes – Olympique Lyonnais, 18ème journée de Ligue 1 : (0 -0 ). Une mauvaise opérationL’OL voulait réussir une “série” de deux victoires d’affilée contre le 15e (Nantes) puis le 19e (Strasbourg) c ...