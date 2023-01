L’IFAB studia le misure per aumentare il tempo effettivo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023), l’organo che ha il potere di stabilire qualsiasi modifica e innovazione delle regole del gioco del calcio a livello internazionale e nazionale, si prepara al suo Annual Business Meeting che andrà in scena il 18 gennaio di quest’anno allo stadio Wembley (a Londra) e sarà presieduto da Mark Bullingham, amministratore delegato della Federcalcio inglese. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

'idea delle rimesse laterali con i piedi sarebbe stata sviluppata da Wenger negli ultimi 18 mesi e Gianni Infantino , presidente della Fifa, ha affermato cheora elaborerà i protocolli per le ...Lo ha deciso, il board internazionale che, valuta, discute e approva le nuove regole del calcio. Non solo: durante la 136esima assemblea il percorso di approvazione del "fuorigioco ... In Spagna ne sono certi: l’IFAB vuole varare il tempo effettivo. Due tempi da 30'