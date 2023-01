Globalist.it

Ilribadisce la sua linea contraria ai nuovi invii di armi in Ucraina , ha confermarlo è il senatore Ettore, componente della commissione Esteri e Difesa di palazzo Madama, nel suo intervento ...'Il gruppo del Movimento 5 Stelle al Senato non voterà più l'invio di armi e a testa alta griderà 'viva la pace e viva l'Ucraina''. Così il senatoreEttorenella sua dichiarazione di voto sul decreto Ucraina. 'Finché parleranno più forti le armi, non ci sarà mai spazio per la diplomazia. Organizziamo allora una conferenza ... Licheri (M5s): “Ipocriti, chi invia armi non è a favore della pace” Nuovo sì del Parlamento all'invio di armi a sostegno della resistenza ucraina contro l'invasione russa, iniziata ormai quasi 11 mesi fa. Il Senato, con 125 voti a favore e 28 contrari, ha infatti conc ...Dal Senato via libera al decreto Ucraina, che ora passa alla Camera per il via libera definitivo. Palazzo Madama ha approvato con 125 voti a favore, 28 contrari e 2 astensioni il provvedimento consent ...