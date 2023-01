Libri in 3 minuti | il meglio della letteratura italiana e internazionale in 36 episodi

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) “Libri in 3” è il titolo del nuovo progetto audio indipendente firmato Podcastory. Dedicato alproduzione letteraria mondiale di tutti i tempi è un racconto immersivo attraverso la storia dell’umanità che si evolve grazie all’intreccio di culture e civiltà diverse. Una sorta di sinossi editoriale narrata dalle voci di attori professionisti e doppiatori di fama come Giuppi Izzo e Christian Iansante. L’universo digitale ci ha abituato a linguaggi tecnici e gergali, oramai diffusi e radicati tra le nuove generazioni, che configurano glossari aggiornati e cristallizzano standard adatti a sfamare immediate esigenze di formazione specialistica senza lasciare spazio a logica e ragionamenti, riducendo così capacità e elasticitàmente. Riduttivo e sconveniente considerare il mondo basato unicamente su ...