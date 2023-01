Liberata una 30enne segregata dalla famiglia | arrestati genitori e sorelle Minacciata di morte | viveva in uno scantinato

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Sarebbe stata l’interaa segregare e torturare unadai carabinieri di Gioia Tauro a San Ferdinando, nel Reggino, che hanno arrestato quattro persone per maltrattamenti in. Si tratta di padre e madre della, entrambi di 57 anni, e le due figlie di 28 e 20 anni. La donna, affetta da un lieve deficit cognitivo, per anni ha subito minacce e aggressioni fisiche, costretta a vivere in una stanza degradata, umida e senza pavimento, con la serranda rotta. Quella stessa stanza era usatacome magazzino, dove tenevano la spazzatura, una bicicletta, scale e attrezzi di lavoro. Il tutto chiuso con un lucchetto dall’esterno. È stata la stessaa raccontare ai militari il suo calvario. Per anni costretta ...

