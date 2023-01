L’ex giallorosso Kragl torna in Italia | ufficiale la firma con il Messina

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’il ritorno di Oliverin. L’esterno tedesco classe ’90 ha infattito con il, fanalino di coda del girone meridionale di serie C. Dopo aver giocato la prima parte di stagione al Ried, nella massima serie austriaca,(27 presenze e 5 reti nel Benevento dei record edizione 2019/20) ha deciso dire nel Bel Paese per rimettersi in gioco. Situazione delicata, quella del club peloritano, distante due punti dalla zona play out e ben dieci dalla salvezza diretta. Di seguito il comunicato: L’Acrcomunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Oliver. Nato il 12 maggio 1990 a Wolfsburg, rappresenta un acquisto di ...