Lettera di uno studente 16enne | “L’Europa può giocare un ruolo cruciale nel mondo | ma ormai abbiamo smesso di crederci”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)di un lettore di TPI alla redazione: Ho 16 anni e le scrivo per constatare la situazione umiliante e svilente nella quale si trova la nostra Europa, che sembra aver perso qualsiasi potere d’indipendenza politica e decisionale. Essere europei potrebbe essere una fortuna inestimabile visto che qui è nata l’arte della politica intesa come possibilità di migliorare se stessi e la propria società attraverso la mediazione e la neutralità, che oggi si sono invece convertite nel totale assoggettamento agli Usa per quel che riguarda il futuro del nostro. Ci ritroviamo “ostaggi” di paesi a cui noi stessidato una storia e un’identità, e che ora non ci consentono più di essere indipendenti, illuminanti ed equilibratori a livello politico e in ottica futura. In qualità di giovane cittadino non mi sento affatto fiero di ...