L’estate del 2022 è stata la più calda di sempre in Europa

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Innon si era mai registrata un’estate piùdi quella del. A renderlo noto è il rapporto Global Climate Highlightsdi Copernicus, programma di osservazione della Terra dell’Unione europea, secondo cui l’anno scorso è stato il secondo più caldo della storia ine il quinto nel mondo. Nella temperatura media nel mondo èpiù alta di 1,2 gradi rispetto al periodo pre-industriale e per l’ottava volta consecutiva i termometri hanno fatto registrare una media superiore di oltre un grado in confronto al 1859-1900. Preoccupanti anche i dati relativi ai valori di anidride carbonica nell’atmosfera, che nelhanno raggiunto una media di 417 ppm (parti per milione), 2,1 ppm in più rispetto al 2021. Per quanto ...