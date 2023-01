Leila Kaouissi | il dramma della mamma della tiktoker affetta da disturbi alimentari | «Prima era scomparsa | ora non vuole dirci dov’è»

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)sarebbe scappata di casa ieri mattina facendo allarmare la sua famiglia. La18enne ha raggiunto la notorietà sulla piattaforma per diffondere ogni giorno contenuti riguardanti il suo disturbo alimentare: soffre di bulimia e anoressia, e sin dal primo momento una community di fan, circa mezzo milione, ha cercato di sostenerla incoraggiandola a intraprendere un percorso in un centro specializzato DCA (del comportamento alimentare). Ladiin una diretta Instagram di ieri, ha lanciato l’allarme riferendo che la figlia era scappata di casa e che, in serata, il padre si sarebbe recato presso le forze dell’ordine per effettuare la denuncia. Poi, durante la serata, ha rassicurato i followerfiglia affermando ...