Lecce | Colombo | “Se segno contro il Milan non esulto”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) “Questa partita a livello personale mi pesa, ho un passato in rossonero e ci tengo a far bene, come in tutte le altre partite. Ma senon penso di esultare”. Per Lorenzola prossima sfidailnon è una gara come le altre visto che il club rossonero è ancora proprietario del suo cartellino. Già 4 gol in A, il 20enne attaccante ammette che “a Udine c’è stata una svolta a livello psicologico per me ma io ci ho sempre creduto, ho sempre avuto l’obiettivo di poter dire la mia nel calcio dei grandi, di giocare in serie A. Ho anche una mentalità che mi aiuta molto, ogni cosa che faccio la devo fare al meglio e questo significa anche osservare i migliori e provare a raggiungerli e superarli, per questo non mi sono mai accontentato”. Non si è ancora fissato degli obiettivi per la Nazionale: “penso a ...