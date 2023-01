Le sanzioni sul petrolio russo funzionano. Ecco perché

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Le restrizioni sul greggio stanno costando al Cremlino €170 milioni al giorno, secondo quanto riporta Bloomberg. Secondo l’agenzia statunitense, la pressione artificiale sul mercato degli idrocarburi (e gas) per ridurre le risorse di Mosca sta funzionando per una serie di motivi, tra cui il price cap. Il price cap è stata l’ultima misura, adottata il 5 dicembre 2022 da Ue, G7 e Australia, e stabilisce un tetto massimo di prezzo sul greggioa 60 dollari al barile. Su richiesta di alcuni stati europei, l’Ue ha inoltre deciso di rivedere il limite di prezzo ogni due mesi, mantenendolo circa il 5% al di sotto del prezzo medio di mercato, calcolato sulla base dei dati dell’Agenzia Internazionale dell’Energia. Nonostante sia ancora presto per determinare il reale impatto di questa singola misura, gli analisti constatano un trend evidente, dato ...

