Le parole di Alvaro Morata per Alice Campello | che esce dalla terapia intensiva dopo il parto

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Sospiro di sollievo per, cheper le complicanze sopraggiunteildella piccola Bella. La quarta figlia dell’influencer e del calciatore, è nata è nata lunedì 9 gennaio 2023, ma solo il giorno seguente i genitori ne hanno dato l’annuncio sui social, proprio a causa delle condizioni di salute della madre. Il giorno, l’attaccante dell’Atlético Madrid è tornato su Instagram per rassicurare i fan preoccupati e informare sulla stato della compagna. Condividendo un’immagine diche tiene in braccio la neonata,ha iniziato: Ciao a tutti!è ...