Le parole di Alvaro Morata per Alice Campello | che esce dalla terapia intensiva dopo il parto

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Sospiro di sollievo per, cheper le complicanze sopraggiunteildella piccola Bella. La quarta figlia dell’influencer e del calciatore, è nata è nata lunedì 9 gennaio 2023, ma solo il giorno seguente i genitori ne hanno dato l’annuncio sui social, proprio a causa delle condizioni di salute della madre. Il giorno, l’attaccante dell’Atlético Madrid è tornato su Instagram per rassicurare i fan preoccupati e informare sulla stato della compagna. Condividendo un’immagine diche tiene in braccio la neonata,ha iniziato: Ciao a tutti!è ...

Calciomercato.com

Cosa ci viene in mente, di primo acchito, se pronunciamo, abbinandole, le"infermiere" (o ... alla debordante compagnia di giro della sexy - commedia composta dai vari Lino Banfi,Vitali, ...Sinigallia) 4)dette male (A. Bianco, F. Roccati / A. Bianco, M. Dagani, G. Fracchiolla, F. ... le foto di tutti i premiati ATTORE POPOLARISSIMOVitali, volto storico della commedia sexy ... Morata, gioia e paura: nasce la piccola Bella, ma Alice finisce in ... Dopo il parto è finita in terapia intensiva . Alice Campello ha vissuto la gioia della nascita della quarta figlia e insieme paura per la propria salute. Il marito, Alvaro Morata, ha annunciato l'arri ...Una storia a lieto fine quella di Alice Campello, ricoverata in terapia intensiva dopo le complicazioni per la nascita della figlia Bella. Per ringraziare anche il marito, Alvaro Morata, l'influencer ...