Le immagini shock sul Covid in Cina | file ai crematori Crescono i dubbi sui dati di Pechino

Virgilio

Il Washington Post ha pubblicato lescattate nel mese di dicembre su crematori e agenzie funebri di Pechino, Nanchino, Kunming, Chengdu, Tangshan e Huzhou , traendo le conclusione di un'...Drammatiche leche mostrano l'agonia dello spettatore, che non sarebbe quindi morto sul ... L'esperto rallista è sottoanche a causa delle modalità attraverso le quali ha appreso la ... Immagini shock sul Covid in Cina: i satelliti mostrano lunghe file davanti ai forni crematori File di persone fuori dai crematori che aspettano di entrare con i loro cari uccisi dal Covid. Sono le immagini satellitari shock riprese dalla società americana Maxar Technologies pubblicate in… Legg ...Un video immortala il tragico incidente avvenuto alla Dakar in cui è morto uno spettatore italiano di 69 anni: sotto shock il pilota che guidava il ...