Le Iene | richieste sessuali in cambio di un articolo | è una testata importante

Libero Magazine

...per sempre Lestasera tornano con un'inchiesta molto forte. Stando a quello che ha annunciato Roberta Rei un famoso giornalista (che appare anche in televisione) avrebbe fatto delle...'Tra appena un mese un Festival che dalle basi poste, dalle sensazioni e dalla mole diin ... in quella etiope di Harare, puntualmente ogni sera, un gruppo diarriva a prendere il cibo ... Le Iene, richieste sessuali in cambio di un servizio: choc Nel corso della puntata delle Iene in onda questa sera su Italia 1, un'imprenditrice pugliese denuncia di aver subito molestie da un giornalista. Lei è Stefania Pellicoro e la ...Martedì 10 gennaio inizia la nuova stagione del programma di Italia 1: fa già scandalo l'intervista a un'imprenditrice "adescata" da un famoso giornalista.