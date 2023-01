Le Iene | Genny Terremoto dalla camorra alla redenzione | “Spero di aiutare i ragazzi” VIDEO

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tra i protagonisti dell’ultima puntata de LeShow c’è anche, ovvero Gennaro Panzuto, spietato boss diche è diventato collaboratore di giustizia. Panzuto ha deciso di raccontarsi a Giulio Golia, spiegando che la sua sfida è quella di non morire da delinquente. Ilquello della sua storia ha ricevuto molti commenti sui social. Le sue parole fanno capire come Gennaro Panzuto stia lottando contro i suoi demoni. “Entrai come braccio armato di mio zio, poi nel 1998 arrestarono mio zio (Rosario Piccirillo ndr)”. Così a venticinque anni diventa il boss dei Piccirillo. “Mi chiamanoper le mie colluttazioni. Ero molto rispettato nel quartiere, subito ha avuto empatia con me”. Per lui poi è iniziata una guerra contro il clan avversario: “Hanno ucciso ...