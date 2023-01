“Le Iene” | brutta disavventura per Jessica Alves | il racconto è scioccante

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) News Tv.“Le“. In una delle ultime puntate de “Le“, andata in onda su Italia 1, è stata mandata in onda l’intervista realizzata all’ex Ken Umano.è stata protagonista di una. Ilfatto a “Le” è davveroe siamo sicuri che i telespettatori sono rimasti a bocca aperta di fronte alle sue dichiarazioni. (Continua…) LEGGI ANCHE: Rodrigo, da Ken umano a Barbie dopo 90 interventi: ora vuole avere un figlio “Le”, intervista aè da tutti conosciuta come la “Barbie umana”, ma un tempo ...

Libero Magazine

Da unapagina di televisione Bellavia ha saputo risorgere come personaggio positivo e ... Ha replicato a chi la accusava di essere troppo buona (" ma non scema ") a Lee ha svelato di essere ...... è stata ricoverata nei giorni scorsi a causa di unapolmonite. L'ex naufraga dell'Isola dei ... Per il momento nessun commento è arrivato da parte di Stefano Corti: è stato l'inviato de Le... Le Iene: ultima puntata (forse) senza Belén Rodriguez Il programma Le Iene è in pausa ma sono stati diffusi dei fuori onda e quello che è emerso ha lasciato gli spettatori senza parole. Teo Mammuccari avrebbe zittito in malo modo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...