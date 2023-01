“Le hanno detto che esagerava” | Valeria Fioravanti dimessa da tre ospedali | muore a 27 anni

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)è morta a 27per una meningite batterica non diagnosticata. Tutto è iniziato a Natale, al Campus Biomedico di Roma dove la giovane, un’impiegata di Aeroporti di Roma, si è operata per rimuovere un ascesso. Dopo due giorni dalla dimissione per l’intervento però, la 27enne si è recata al pronto soccorso del Policlinico Casilino per un forte mal di testa e dolori alla schiena e al collo, come riporta Clemente Pistilli su Repubblica. La ragazza è stata mandata a casa con la diagnosi di cefalea, un fortissimo tipo di mal di testa, e i medici leprescritto degli antinfiammatori. La denuncia della famiglia: “Dopo l’intervento, la ferita si è infettata ma nessuno l’ha curata“., infatti, non migliorava, anzi: la ragazza è tornata al pronto ...