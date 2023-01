Le Graet non è più il presidente della Federcalcio francese | al suo posto Diallo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il comitato esecutivo straordinario, riunitosi questo mercoledì mattina, ha deciso di revocare Noel Ledalle sue funzioni di, come annunciato da L’Equipe, fino alla scelta da parte del Ministero dello Sport di nominare un nuovo. Philippe, vicein carica, ha assunto il ruolo ad interim come previsto dagli statuti federali. Per L’Equipe, Questa decisione dovrebbe permettere alla Federazione di ritrovare un po’ di serenità e porre fine all’immagine disastrosa data per diverse settimane. L'articolo ilNapolista.

Goal Italia

1 Noel Leè più il numero uno della Federazione di Calcio Francese (FFF). Prima le dichiarazioni polemiche su Zinedine Zidane , poi la reazione sdegnata di tutto il mondo dello sport in Francia da ...Véran si è detto profondamente ferito e dispiaciuto delle rivelazioni di queste ore, anche le parole di Lesu Zidanehanno fatto piacere al portavoce. Da Le Parisien filtra che Macron ... Caos in Francia: Le Graët non è più il presidente della Federcalcio Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...