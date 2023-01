Le giornaliste con più cuori fissi nel dormitorio di viale Ortles

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Nella mia veste di imbianchino, sono andato a dare una mano di bianco alla stazione deldi(Milano). Mi ha stupito che tutti i nomi di donne scritti sui muri sono di. Frasi romantiche, dal classico “ti amo” al futurista “sono così ridotto per te” ecc. Ho contato, con rispetto parlando, 130 “ti amo” per Laura Tecce, che vale almeno duemila preferenze, in quanto le brande cambiano ospite ogni sera e al nome di fianco a Laura c’erano decine di “concordo!”, “sì anch’io!”… Poi: Federica Masolin, 75 “divento matto for you”; Valentina Bendicenti, 71 “amore amore amore amore”; Manuela Moreno, 71 “basta, non guardo più Tg2 Post, sei troppo bella, non voglio impazzire per amore” (con 500 “sì, anch’io la amo”); Francesca Romana Elisei, con 58trafitti.