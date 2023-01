Le Blackpink primo gruppo k-pop a esibirsi al Festival Coachella

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)– Credit: YG EntertainmentDal 20 gennaio sarà disponibile in tutte le radio italiane “Hard to love”, un pezzo dalle sonorità pop e disco MILANO – Lesono un fenomeno mondiale, nonché una delle girlband più celebri di tutti i tempi. Ora fanno la Storia comek-pop adal celebrein qualità di headliner sabato 15 e 22 aprile 2023. Jisoo, Rosé, Lisa e Jennie avevano già calcato il palcoscenico del celeberrimonel 2019 ma questa sarà la loro prima volta come headliner. Porteranno il loro repertorio e le canzoni dell’ultimo album “Born Pink” davanti a centinaia di migliaia di spettatori presenti alle due date e a milioni di utenti collegati. Per celebrare l’annuncio, il brano “Hard to Love” ...