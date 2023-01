Lazio | Lotito | «Mercato? I tifosi devono stare tranquilli»

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Le parole di Claudio, presidente della, sugli obiettivo di calciodella squadra biancoceleste Il presidente della, Claudio, si è espresso al messaggero sul calcioinvernale della squadra biancoceleste. PAROLE – «Sanabria? Non ne ho mai parlato e comunque non c’è bisogno di nessuna immissione di liquidità. Quelle le ho già fatte nel recente passato. So io come fare adesso, ma senza nessun proclamo. I, ho già detto che ripartiremo con il botto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

C'è preoccupazione e tensione nell'ambienteper questo avvio di 2023 tutt'altro che esaltante. I risultati deludenti contro Lecce e Empoli ...Il terzino sinistro e il vice Immobile sono le priorità del mercato della. In questa finestra di mercatoproverà a completare la rosa a disposizione di Sarri, indice di liquidità permettendo. Per il difensore il nome caldo è quello di Luca Pellegrini. Prima mercato bloccato, poi qualche spiraglio, ma nel frattempo alla Lazio non si muove nulla.