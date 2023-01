Lavoratori ex Ilva ricevuti a Montecitorio | “Urso ci aveva garantito cambio della governance che però non c’è stato C’è grande preoccupazione”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Sit-in nei pressi die a pochi passi da Palazzo Chigi deiex. Una rappresentanza, assieme ai sindaci del Tarantino e al presidente Michele Emiliano, è stata ricevuta alla Camera dei deputati. Ihanno portato in Commissione l’esito del referendum interno che chiede ildell’azienda. “La situazione all’interno dello stabilimento è drammatica, abbiamo fatto il minimo storico nella produzione e credo che sia il fallimento dei mancati investimenti di ArcelorMittal” ci dicono i. “Al governo portiamo l’esito del referendum: se davvero si vuole fare una transizione ecologica crediamo che non si possa fare con ArcelorMittal” afferma Francesco Brigati, segretario generale Cgil ...

...a dare un contributo proattivo al Governo e proporremo noi la nostra idea di accordo di programma sull'ex, muovendo dagli studi già prodotti dalla Regione Puglia. I cittadini e i...I sindacati confermano intanto l'iniziativa di mobilitazione sotto Palazzo Chigi del 19 gennaio in occasione del vertice sull'exconvocato dal ministro Urso e lo sciopero dalle 23 del 18 gennaio ... Ex Ilva. Annunciata la mobilitazione dei lavoratori “IL PARLAMENTO ASCOLTI I LAVORATORI E LE ISTITUZIONI LOCALI. L’INTERVENTO STATALE SERVA ANCHE A CAMBIARE IL MANAGEMENT DELL’AZIENDA” ..."Ribadiamo che lo Stato, attraverso Invitalia, debba acquisire Il controllo pubblico e la gestione degli impianti per garantire la corretta gestione dei 680 milioni di euro stanziati e necessari per l ...