L’Avis non ha trovato dei coaguli nel sangue dei vaccinati contro la Covid-19

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L’11 gennaio 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un video pubblicato il giorno precedente su TikTok, in cui l’attore italiano Enrico Montesano afferma che neldelle persone vaccinatela-19 sarebbero stati trovati dei. Più precisamente, nel filmato Montesano afferma che una persona con una «mansione abbastanza elevata di responsabilità» all’interno dell’Associazione volontari italiani del(Avis), avrebbe riportato che l’associazione ha dovuto buttare diverse sacche didonate da persone vaccinatela-19 in quanto erano presenti dei. Si tratta di una notizia infondata. Vediamo perché. Il video originale era stato ...

Facta

A presto, sempre in". Il giovane medico autore del gesto - che potrebbe comunque essere stato involontario -si è per il momento esposto pubblicamente né per smentire né per confermare'...'attività di raccolta si è resa possibile grazie all'... La Sardegna è una regioneautosufficiente da questo punto di vista ... L'Avis non ha trovato dei coaguli nel sangue dei vaccinati contro la ...