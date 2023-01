L' autobus per soli cani che ha conquistato Tik Tok

Bizjournal.it - Liguria

Iveco BUS, marchio di Iveco Group , ha firmato un accordo quadro triennalefornire fino a 150urbani completamente elettrici E - WAY a Busitalia, la societa` del Gruppo FS Italiane che svolge prevalentemente servizi di trasporto pubblico locale su, ...I nuovi, classe II e di 8 metri di lunghezza, saranno naturalmente dotati di pedana ...nuovi bus tecnologicamente avanzati capaci di offrire un servizio di massima efficienza e qualitàl'... Tpl Linea: 4 nuovi autobus modello Mobi per il trasporto extraurbano Chi è che sta effettivamente mettendo in pratica la svolta della mobilità elettrica in Italia Fondazione Symbola ed Enel lo hanno raccontato ...I nuovi autobus sono completamente elettrici a zero emissioni, modello E-WAY lunghi 12 metri, e sono dotati di numerose funzionalità per garantire un’esperienza di viaggio confortevole. I mezzi, con ...