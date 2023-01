(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIdel nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli hannoChristian Porro, 34 anni,dal. L’uomo deve scontare 11 anni, 7 mesi e 15 giorni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine. Porro è stato individuato dai militari durante una serrata indagine che non ha trascurato il monitoraggio del web e dei social. Grazie alla localizzazione dello scooter attualmente in uso, inoltre, è stata tracciata una mappa dei suoi principali spostamenti. Tra le strade più percorse, quelle che circondano la rampa autostradale di corso Malta. I militari hanno così predisposto una manovra di accerchiamento, precludendogli qualsiasi via di fuga. L’uomo ha tentato una fuga disperata provando a ...

anteprima24.it

Eradal 21 luglio 1969. Sempre in compagnia della moglie Ninetta Bagarella , quattro ... vaccinatistesso medico, fuggiaschi e liberi. "A me non mi ha mai detto niente nessuno, a me non ...... terra di mafia, 'culla' delMatteo Messina Denaro e con una densità di logge massoniche ...nella gabbia degli avanzi primari a pagarsi con i propri risparmi tutti i servizi forniti... Latitante dallo scorso luglio, arrestato dai carabinieri Secondo l'accusa Giuseppe Todaro, nipote di un boss di 'ndrangheta, ha approfittato del suo incarico di architetto aggiuntivo esterno nei Comuni nell’area geografica del cosiddetto «cratere sismico» ...Non è certo una casualità che si riparli di coppie appena rientrati dalle feste in famiglia. E’ proprio questo il periodo in cui ritornano gli amanti che avevate allontanato, o quelli che si erano res ...