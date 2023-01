L’Atalanta pensa a Beukema per la difesa | Zortea verso il Torino?

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Bergamo. Un mercato di gennaio con vista sul mese di giugno.ragiona sul futuro oltre che sul presente ed è da intendere in quest’ottica il forte interesse manifestato dai nerazzurri per Sam. Centrale difensivo olandese, classe 1998, è un calciatore degli olandesi dell’AZ Alkmaar dall’estate 2021 e quest’anno tra Eredivisie e Conference League non ha saltato nemmeno un minuto di partite ufficiali. Difensore dal fisico possente ma con ottima mobilità, riscuote interesse dai nerazzurri già da ditempo, quando il direttore sportivo era ancora Giovanni Sartori. Il quale vorrebbe infatti portarlo a Bologna. Nei giorni scorsi Sky Sport ha svelato che il suo agente è stato a seguire proprio Bologna-Atalanta lunedì sera, ma senza incontri in programma con le società. Anche perché, in ogni caso, difficilmente l’AZ – che ...