L’allenatore Cevoli colpito da malore improvviso | è ricoverato

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il mondo del calcio è in ansia per le condizioni di Robertoè statodaed è. Secondo le ultime notizie riportate, il 54enne tecnico riminese è stato immediatamentea Cesena, poi il trasferimento all’ospedale di San Marino.ha ripreso conoscenza nel pomeriggio, riuscendo anche a parlare. Le condizioni delsono costantemente monitorate e si attendono comunicazioni ufficiali sullo stato di salute del. Foto di Dario Caricato / AnsaChi è RobertoRobertoè un ex calciatore e allenatore, classe 1968. E’ stato un difensore, nel corso della carriera da giocatore ha indossato le ...

