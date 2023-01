L’Al Nassr mette le cose in chiaro | la verità sul contratto di Cristiano Ronaldo

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)è diventato ufficialmente un calciatore del, è iniziata una nuova avventura in grado di regalare soddisfazioni dal punto di vista sportivo ed economico. L’esordio in prima squadra è stato rimandato, il portoghese è alla ricerca della rinascita dopo le ultime delusioni dal punto di vista sportivo. Cr7 è reduce dalla rescissione delcon il Manchester United e dal deludente rendimento al Mondiale in Qatar con la maglia del Portogallo. Le cifre ufficiali del trasferimento dialnon sono state comunicate, ma si è parlato di un accordo da 200 milioni di euro a stagione fino al 2025, cifra destinata ad aumentare. Il trasferimento in Arabia Saudita ha scatenato anche ...