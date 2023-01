Ladri e violentatori scarcerati | ma la destra non era legge e ordine? Segui la diretta con Peter Gomez

ilGiornale.it

Assassini, borseggiatori,, criminali famosi e anonimi, tutti ammassati sul ponte di un grande rimorchiatore come sulla barca di Caronte. Lo scrittore ci fa strada per i tetri ...Bisogna immaginarsi la scena: un megafono a pile gracchia al sole che spacca le pietre e le facce di cuoio di assassini,; facce appostate lungo i loggioni circolari e sovrapposti di un surreale teatro senza tetto, costruito in mezzo al mare e chiamato Panopticon (che vede tutto). In quasi due secoli ... Dietro le quinte della polizia c'è Simenon con il taccuino Adesso che scarcerano o non arrestano persino i ladri scoperti in flagranza di reato, i borseggiatori, i sequestratori e pure i violentatori pedofili, sono i fatti e non le opinioni a qualificare la r ...