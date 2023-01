La Via Appia candidata al patrimonio Unesco | la firma del Sindaco di Minturno

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)– Ieri mattina, alla presenza del Sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, ilGerardo Stefanelli ha sottoscritto, a Roma, presso le Terme di Diocleziano, il protocollo d’intesa tra Ministero, Comuni ed Enti per la candidatura del sito “ViaRegina Viarum” nella lista delmondiale dell’. Al momento l’Italia vanta 58 siti riconosciuti, 2 in più della Cina. Il Comune diha formalizzato, così, la sua collaborazione a promuovere tutte le iniziative utili e necessarie al più soddisfacente raggiungimento di questo ambizioso obiettivo per l’antica strada militare e commerciale verso Oriente, lunga circa 900 chilometri. Il Segretariato generale del Ministero della Cultura ha promosso il progetto di candidatura della Via...