La Top 10 gol della 1^ giornata di ritorno

La Gazzetta dello Sport

E' il primo campionato tra le leghed'Europa ad adottare in maniera stabile il SAOT dopo essere ... la Goal Line Technology che ha cancellato per sempre le discussioni suifantasma. 'Ribadiamo ...Kvara avverte la fiducia totale di Spalletti, credo che gli manchi uno un assist per recuperare all'aspetto mentale. Sa che la gente sta aspettando che lui torni quello di prima, è solo ... Tacco e punizione da urlo: i gol della serie D Punizioni magistrali di Larosa del Locri, Ruggieri del Vastogirardi e Leveque del San Luca. Di Biase sfodera un colpo di tacco vincente e lancia la Pistoiese. Molinaro dell’Altamura finalizza alla gra ...Per Dazn il più bello è quello di Hernandez contro l'Atalanta. Il nigeriano secondo col la rete alla Roma, Kvicha decimo con il tiro a giro al Monza ...