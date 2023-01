La tecnologia per élite

Leggi su panorama

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Non puoi pensare di vendere un’auto elettrica se prima non consenti a chi la possiede di ricaricarla senza procedere a una caccia al tesoro per trovare le colonnine. Un amico, titolare di una concessionaria d’auto, durante le feste di Natale mi ha prestato un modello elettrico che aveva in esposizione. Non dirò il marchio della vettura per non fare pubblicità alla casa costruttrice, in positivo o in negativo. Tuttavia, devo ammettere che guidare una macchina elettrica è un assoluto piacere. Nessun rumore, nessuna emissione, il cruscotto che pare quello di un’astronave. Per chi come me ha avuto a che fare con i vecchi modelli diesel, quelli di quarant’anni fa, che d’inverno dovevi accendere un quarto d’ora prima di partire, per scaldarli, e che una volta partiti si lasciavano dietro una nuvola di fumo scuro e puzzolente, salire su un’auto elettrica è come accomodarsi nel futuro. Non ...