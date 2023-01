La squalifica per doping è esorbitante | come hanno beccato il dilettante

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Quando avrà avuto lapere potrà tornare a correre avrà compiuto 72 anni. Se non è un record poco ci manca. Un corridore di Verbania, Alessandro Braconi, è stato escluso dalle gare complessivamente per 36 anni. L'atleta(nella vita fa il massaggiatore), ben affermato nella mezza maratona, nel 2020 aveva già rimediato dodici anni didopo essere stato coinvolto in un traffico di anabolizzanti proibiti. A marzo 2022 si erano aggiunti altri 12 anni per «uso o tentato uso di una sostanza o di un metodo proibiti». Nonostante la sua società di appartenenza lo avesse radiato, Braconi ha partecipato nello scorso maggio alla Lago Maggiore Half Marathon. Per questo ennesimo ‘sgarro', la Procura nazionale Antigli ha comminato un'ulteriore...