La sperimentazione dell’indirizzo sportivo nei comprensivi Ne parliamo con la Prof ssa Elisabeth Piras Trombi Abibatu Con esempio di Accordo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Lo sport è una parte importante della vita di molti giovani. Offre, come sappiamo, numerose opportunità finalizzate a garantire la partecipazione; ad abbattere le barriere culturali-, a costruire l'identità della comunità; e, specialmente nel ciclo di base, a facilitare rapporti di amicizia, sviluppare reti e ridurre l'isolamento sociale. Lo sport richiede agli alunni di lavorare con gli altri. In questo modo, contribuisce a fortificare attributi della personalità come l'altruismo e l'empatia. Anche i genitori ritengono che lo sport sia una "scuola di vita". Insegna ai loro figli, infatti, la tolleranza, il lavoro di squadra, il senso del dovere, il valore del duro lavoro e le capacità di socializzazione. Lo sviluppo del carattere dello sport e la comprensione di valori come il fair play e il rispetto possono giovare ai giovani nella loro vita di ogni giorno, di oggi ma anche di ...