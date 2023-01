La specializzanda aggredita in ospedale | Lascio | non farò più il medico

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) "Questo episodio è stata l'occasione per decidere di fare altro". Sono le parole di Adelaide Andriani, la 28ennea Udine mentre era di turno come guardia medica. La giovane dottoressa ha riferito la...

Cimo - Fesmed, 'aggressioni sono in crescita, fenomeno da arginare anche con l'Esercito'. Cocer, 'importante dare consegne specifiche'. La28enne Adelaide Andriani,a Udine mentre stava effettuando il suo turno di guardia medica, ha deciso di lasciare la professione medica. "Ci stavo pensando da tempo. Lascerò la ...... 31 anni, di Gemona, anche lei, che ha raccontato di aver schivato un calcio dello ... sul suo profilo Facebook, ha voluto esprimere vicinanza ad Adelaide,dall'accompagnatore ... Specializzanda aggredita: "Lascio la professione medica" - Friuli V. G. Cimo-Fesmed, 'aggressioni sono in crescita, fenomeno da arginare anche con l'Esercito'. Cocer, 'importante dare consegne specifiche'.