La Russia rivendica la conquista di Soledar Nato - Ue | ' Non dobbiamo abbandonare Kiev'

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)

- Le truppe del Cremlino hanno colpito anche Kharkiv, poche ore dopo la visita della ministra degli Esteri tedesca Baerbock. Oggi in Senato il voto per la proroga dell'invio di aiuti militari dell'...Leggi anche Ucraina, capo Wagnercontrollo completo Soledar Ucraina, "possibile attacco dellaa Kiev da Bielorussia" Ucraina, addestramento Patriot: soldati Kiev subito in Usa "La ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Wagner rivendica il ... "Il centro cittadino è stato circondato e si combatte una guerra urbana": in queste ore il gruppo Wagner rivendica la conquista di Soledar ...La località si trova a soli 15 km dalla città ucraina di Bakhmut – Kiev non conferma la caduta e parla di intensi combattimenti in corso ...