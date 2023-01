La redazione del programma annuale 2023 | come determinare l’avanzo di amministrazione Scarica file excel

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Proponiamo un focus sul(PA), cioè il documento che esprime la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche, definibile anche bilancio in termine atecnico, in coerenza con le previsioni del P.T.O.F, e nello specifico sulla determinazione deldidell’esercizio finanziario appena conclusosi: cioè la prima e più importante attività contabile necessaria alla predisposizione del L'articolo .

Orizzonte Scuola

