La prof va in pensione e ritrova i bigliettini requisiti agli studenti in 40 anni di carriera | ' È un mondo che non esiste più'

ilmessaggero.it

Quando a settembre è andata in, laha portato a casa il proprio materiale scolastico. E quando, un paio di giorni fa, ha riscoperto il contenuto di quello scatolone, non ha resistito ...Arriva il momento in cui un insegnante deve andare inlasciando spazio aipiù giovani. Loro sì, che riescono a entrare in sintonia con i ragazzi. Con tutti quanti. Compresi quelli che ... La prof va in pensione e ritrova i bigliettini requisiti agli studenti in 40 anni di carriera: «E' un mondo ch Nel cassetto della sua cattedra aveva un vero e proprio "bottino": bigliettini, foglietti stropicciati, arrotolati e sbiaditi sequestrati agli studenti in 39 anni di carriera.Nel cassetto della sua cattedra aveva un vero e proprio "bottino": bigliettini, foglietti stropicciati, arrotolati e sbiaditi sequestrati agli studenti in 39 anni di carriera.