La previsione dell’amica di Donnamaria | “Ecco cosa succederà con Antonella Fiordelisi” | poi “spunta” anche Micol Incorvaia

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Carolina Russi Pettinelli è la figlia di Anna mamigliore amica di Edoardo. La speaker, per forza di cose, ospite di Casa Pipol ha commentato la storia conal Grande Fratello Vip. Parla l’amica di: “Non lo vedo felice con” Non vediamo l’ora che esca perché lui è l’anima... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.