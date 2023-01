La pretesa di fare Boomerissima con roba d’altri

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Alessia Marcuzzi -Le grandi pecche della tv di oggi sono sostanzialmente due: la mancanza di soldi e la mancanza di contenuti. Poi arrivain prima serata su Rai 2 a tentare di sbattere in faccia un’altra realtà: budget importante e idee in abbondanza che la metà basterebbero. Il punto (debolissimo), però, è proprio quest’ultimo: tantabuttata nel calderone dia nascondere in realtà l’assenza di una reale struttura, che possadello show – e non degli ospiti – la vera forza. Passata la curiosità iniziale nel rivedere Alessia Marcuzzi fuori dal giro dei reality (e meno male!), tutto sa di già visto, in un’accozzaglia di format che non aggiunge nulla di nuovo né di accattivante. L’intento è divertirsi e divertire, ma fatta festa una sera che si fa nelle ...