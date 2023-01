La Porta Rossa | Gabriella Pession perse il padre durante le riprese della prima stagione

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)ha raccontato di come sia stato complicato il viaggio verso La3.lede Lailmentre doveva interpretare una donna che si misurava con la scomparsa del marito. È stato per lei un racconto intimo che ha visto mescolarsi la sua carriera alla vita personale. In un’intervista a Specchio, inserto de La Stampa, ha spiegato: “Essermi trovata sul set dove bisognava elaborare una perdita e sentire nell’assenza la presenza dell’altro è stato per me un viaggio davvero poetico e intimo”. Ha poi specificato: “Sono convinta che esista un’altra dimensione, non so forse darle un nome ma non ho ...