La porta rossa 3 | trama della prima puntata | stasera su Rai2 e RaiPlay

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La3, ultima stagioneserie ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, arrivasualle 21:20 invisione – e in streaming su, dove è già disponibile il primo dei nuovi episodi. Dopo il successo delle stagioni precedenti, quattro nuove prime serate per accompagnare il pubblico verso il gran finale. La regia delle nuove puntate è di Gianpaolo Tescari. Laci ria Trieste. Sono passati tre anni da quando Vanessa (Valentina Romani) se n’è andata via con Federico (Carmine Recano) senza voltarsi indietro, lasciando Cagliostro (Lino Guanciale) intrappolato tra la vita e la morte. Oggi la ragazza frequenta ...

Libero Magazine

Al via la stagione finale di La, serie tv sovrannaturale italiana giunta al terzo capitolo. Ritroviamo il protagonista, il commissario Leonardo Cagliostro, che dopo essere morto durante un'azione di polizia continua a ...Tombolinia Pitti Uomo 103 la tradizione del calcio storico fiorentino. In Fortezza da Basso è arrivata una delegazione di calcianti di partee Azzurra, protagonisti dell'ultimo torneo, indossando ... La porta rossa: Gabriella Pession torna dopo 3 anni di esilio Elena Radonicich e Gaetano Bruno sono due ottimi attori contemporanei, entrambi nel cast della serie Tv La porta rossa 3 ...Il Real Fabrica di Roma chiude il girone d’andata al quarto posto del girone B. Questo il verdetto emesso al termine del primo impegno ufficiale del nuovo anno, in cui i viterbesi sono caduti per 7-0 ...