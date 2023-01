La porta rossa 3 seconda puntata | la verità sull’incidente | Vanessa e Cagliostro si scontrano

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Cosa succederà nellade La3 in onda il 18 gennaio 2023? Non potevano mancare le anticipazioni per il terzo e quarto episodio della fiction Rai. A quasi quattro anni dall’ultima, Laè tornata in onda su Rai 2. Finita finalmente l’attesa per tutto il pubblico che ha amato Lino Guanciale e che ama l’attore nei panni di. Un super cast per La3 tra conferme e new entry. Anche in questa terza stagione, la storia ruota intorno al rapporto tra: perchè la ragazza è l’ombra dell’ex poliziotto? Che cosa si nasconde nel loro passato, qual è il legame tra i due? In questa terza stagione, tutti i nodi ...